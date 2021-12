Bandidos tentam matar ex-dançarina pela segunda vez em Simões Filho

A ex-dançarina Milena de Jesus Santos, 30, conhecida como "Mulher Maçã", foi baleada na noite desta sexta-feira, 14, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu na rua Feira de Santana, no bairro Cristo Rei, quando a vítima chegava em casa.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ela foi baleada no tórax, na perna esquerda, no braço esquerdo e na região lombar. Milena foi levada para um hospital da região e depois foi transferida para o Hospital do Subúrbio (HS), em Salvador, onde está internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Essa não é a primeira vez que Milena é alvo de um atentado. De acordo com o site Simões Filho Online, em fevereiro de 2014, a mulher foi baleada no abdômen após criminosos invadiram a casa de familiares da vítima em Porto de Sauipe, em Mata de São João. Na época, ela ficou internada no Hospital Geral de Camaçari e se recuperou.

Atualmente, Milena não trabalha mais como dançarina. Ela vende CDs e DVDs no centro de Simões Filho. A tentativa de homicídio será investigada pela 22ª Delegacia Territorial da cidade.

