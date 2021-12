Bandidos roubam coelhas e deixam idosa deprimida

Um roubo chama atenção no município de Brumado (a 552 km de Salvador). Isso porque, ao invés de levar objetos de valor, os criminosos roubaram duas coelhas de estimação. Os animais estavam no quintal de uma idosa.

De acordo com o site Brumado Notícias, os animais viviam com a aposentada há anos e ela está deprimida com o roubo. Familiares usam a internet para apelar para que as coelhas sejam devolvidas.

