Bandidos roubam carro após render quatro adultos e duas crianças em Camaçari

Três bandidos rederam três mulheres, duas crianças e um homem que estavam dentro de um carro na noite desta quinta-feira, 5, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Logo em seguida, eles levaram o veículo. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança e durou cerca de 30 segundos.

No vídeo, as seis pessoas se preparavam para sair quando um outro carro, de cor preta, interceptou o HB20 branco, que aparentemente partia da porta de uma casa. Dois criminosos saíram do veículo e renderam primeiro o motorista. Logo em seguida, os outros ocupantes saem.

Um dos criminosos entra no HB20 enquanto o comparsa volta para o "banco do carona" no carro preto, que parte seguido pelo automóvel roubado. O crime aconteceu no bairro Alto da Cruz, nas imediações da avenida Radial B. Os bandidos também levaram os pertences das vítimas.

Segundo o site Camaçari Notícias, momentos depois do assalto, o HB20 foi abandonado após uma colisão durante uma troca de tiros na localidade na avenida Eixo Urbano Central. Não há informações de feridos.

