Bandidos roubam banco e fazem reféns em Ibitiara

Criminosos roubaram na manhã desta quinta-feira, 31, uma agência do Banco do Brasil do município de Ibitiara, na Chapada Diamantina (a 525 quilômetros de Salvador). A moradora Lígia Matos, que trabalha próximo à agência, disse que um cliente ficou ferido na ação dos criminosos. Ela não soube informar o estado de saúde da vítima.

De acordo com a polícia, os bandidos fugiram levando reféns. Não há informações sobre o número exato de pessoas capturadas pelos assaltantes. Segundo Lígia Matos, os reféns foram liberados logo em seguida.

Os bandidos chegaram em três carros, por volta de 10 horas, na cidade. A ação durou cerca de uma hora. Nesse período, eles alvejaram uma viatura da polícia e a entrada do banco. Um morador, que não quis se identificar, disse que foram ouvidos diversos disparos.



"Foram muitos tiros e algumas pessoas desmaiaram de medo", conta Lígia. Policiais fazem buscas pelos bandidos.

Essa mesma agência foi assaltada em março de 2012. Lígia Matos disse que da outra vez a cidade ficou seis meses sem banco, já que a agência do BB é a única no município. Agora ela teme que a situação se repita, já que o banco mais próximo fica em Seabra, a 77 quilômetros de Ibitiara.

