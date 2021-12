Bandidos roubam banco de Paratinga

Bandidos explodiram os caixas eletrônicos do Banco do Brasil de Paratinga (710 km de Salvador) na madrugada desta segunda-feira, 7. Os assaltantes, que chegaram em três veículos, usaram dinamites para detonar os caixas eletrônicos. O valor roubado não foi informado.

De acordo com testemunhas, cerca de 20 homens mascarados participaram da ação que durou cerca de 40 minutos. Na cidade, o bando se dividiu e, enquanto um dos criminosos assaltava a agência bancária, outros atiravam pontos estratégicos, como a fachada da 4ª Companhia da Policia Militar que recebeu mais de 90 disparos de Fuzil 556 e 762.

Uma viatura da PM, que estava no pátio do quartel, foi atingida por 29 disparos que ultrapassaram o portão de ferro. Também a viatura da Policia Civil foi atingida e teve os pneus furados. Como já fizeram em outras cidades, residências de policiais militares foram cercadas e atingidas pelos disparos.

Uma equipe do departamento de Policia Técnica de Bom Jesus da Lapa fez neste sábado perícia na unidade e nos demais locais atingidos pelos disparos e o laudo deverá ser concluído em, no máximo, um mês para ajudar na identificação dos criminosos.

Ainda conforme relatos de testemunhas, por volta das 2h, eles ouviram os primeiros tiros. Durante a ação criminosa, pelos menos dois veículos criculavam no local, enquanto os ocupantes soltavam fogos de artifício e gritavam, provocando pânico entre os moradores da cidade ribeirinha do São Francisco.

De acordo com o delegado de Ibotirama e substituto de Paratinga, Antônio Rosélio, após a ação criminosa a quadrilha seguiu rumo à cidade de Bom Jesus da Lapa, pela BA-160. "Mas pode ter sido apenas para despistar", disse o delegado, que até o final da tarde desta segunda não tinha informação sobre paradeiro do bando, apesar de equipes da PM e da Policia Civil realizarem buscas na região.

"A agência ficou destruída depois desta noite de terror. Parecia que tinha começado uma guerra", disse o vendedor autônomo Gilberto Novaes, destacando que "nossa sorte é que temos ainda opção de outras duas agências (Bradesco e CEF). Quem só tem conta no Banco do Brasil, está com grande dificuldade em Paratinga", concluiu.

