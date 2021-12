Bandidos passaram trote para polícia para cometer homicídios

Os criminosos que promoveram a sequência de homicídios em Nova Vitória, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passaram trote para a polícia para cometer crimes. De acordo com a delegada Maria Tereza Santos Silva, titular da 4ª Delegacia de Homicídios, em Camaçari, como o reforço no policiamento no bairro impedia que os bandidos continuassem matando, o grupo promoveu a divulgação de falsos assassinatos para que os policiais fossem deslocados para outras regiões, permitindo a ação em Nova Vitória.

Segundo a delegada, eles usaram as redes sociais para propagar as informações, mas também ligaram para a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) para registrar ocorrências falsas. Um desses falsos chamados falava em um incêndio em uma empresa do Polo Petroquímico de Camaçari, fato que não ocorreu. A intenção era retirar a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Polo) do bairro de Nova Vitória.

A polícia percebeu a estratégia dos bandidos e impediu a saída dos policiais do bairro, impedindo novos crimes. Entre quinta, 25, e este domingo, 28, dez pessoas foram assassinadas e uma foi baleada. De acordo com a delegada, nove desses crimes estão relacionados a um traficante que domina o tráfico em uma região de Camaçari.

Segundo a delegada, esse criminoso teria se aliado a outros traficantes e eles agoram querem tomar bocas de fumo em Nova Vitória.

Apesar da onda de crimes, a delegada tenta tranquilizar os moradores do município. "A população pode ficar tranquila porque é uma guerra entre pessoas com envolvimento com o tráfico. Só estão morrendo pessoas com envolvimento", disse a delegada.

Contudo, Maria Tereza diz que a três adolescentes mortas dentro de uma casa no bairro na última sexta, 26, não tinham ligação com o tráfico. De acordo com a delegada, elas estavam "no lugar errado, na hora errada".

As jovens estavam acompanhadas de Jackson de Jesus dos Santos, 20 anos, e de I.A.M.P, 16 anos, que, segundo a delegada, estavam relacionados com a criminalidade. Jackson foi encontrado morto no dia seguinte. Já o adolescente foi baleado e levado para o Hospital Geral de Camaçari (HGCA), onde está internado.

Apesar da orientação da delegada, o clima em Nova Vitória é de tensão. A reportagem encontrou pedestres na rua principal, mas as transversais estão desertas. Os moradores estão dentro de casa e evitam falar com a imprensa. "Quem falar morre", disse uma pessoa sem querer se identificar.

Foram vistos oito policiais militares fazendo ronda na região nesta manhã.

Crimes

Segundo a delegada Maria Tereza, o primeiro homicídio registrado no bairro na quinta não tem relação com a série de crimes em Nova Vitória. Um homem de identidade ignorada foi morto na rua Maria Meire, no bairro, mas, conforme a delegada, esse caso está relacionado com outro traficante.

As demais ocorrências registradas entre sexta e domingo teve a participação de homens do bando de um mesmo traficante. Eles também são apontados como responsáveis pela morte Josilandia de Jesus Santos, 22, que foi morta neste domingo, 28, com disparos de arma de fogo no rosto e nas costas na rua Santa Bernadete.

De acordo com a delegada, essa rua fica próxima do bairro de Nova Vitória.

Um morador de rua também foi morto neste domingo em Camaçari, mas esse crime também não teria relação com os demais.

