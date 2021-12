Bandidos matam um, ferem quatro e causam terror na Bahia

Quatros homens armados em duas motocicletas causaram terror na noite desta quarta-feira, no município de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. Eles são apontados como autores de dois atentados realizados na cidade.

Primeiro, eles se aproximaram de um grupo de pessoas que estava na porta de uma casa e efetuaram diversos disparos. Segundo o Blog do Marcelo, o alvo dos bandidos era Ualas Dias Santos, de 23 anos, que tentou fugir e se esconder em uma loja, mas foi perseguido pelos suspeitos e morto no local.

Outras duas pessoas foram baleadas. Elas foram levadas para o hospital e não correm risco de morte.

Os bandidos seguiram para outro bairro, onde tentaram matar mais duas pessoas. Elas foram socorridas para um hospital, sendo que uma delas está em estado grave.

A polícia suspeita que os crimes tenham relação com o tráfico de drogas.

