Bandidos matam homem dentro de ambulância no oeste da Bahia

Um homem foi morto dentro de uma ambulância na BR-242, trecho do município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O crime aconteceu por volta das 20h, desta quarta-feira, 30. Thiago Avelino, que tinha sido baleado momentos antes durante uma ação policial que aconteceu na cidade, estava sendo transferido para o Hospital do Oeste, em Barreiras, quando foi morto.

De acordo com o blog do Sigi Vilares, a ambulância foi parada por bandidos encapuzados que atiraram diversas vezes contra Thiago, com armas calibre 12. O rapaz não resistiu e morreu no local.

Ainda conforme o blog, uma enfermeira que acompanhava o suspeito também foi atingida de raspão. A mulher, não identificada, foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Viaturas policiais seguiam mais a frente escoltando uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que transportava um policial ferido no mesmo confronto. O estado de saúde do militar não foi divulgado.

