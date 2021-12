Bandidos matam comerciante e levam R$ 1,5 mil da vítima

O comerciante Valmir Ribeiro Santos, 58 anos, foi morto com dois tiros, na manhã desta sexta-feira, 11, durante um assalto quando chegava para fazer compras no Centro de Abastecimento em Feira de Santana. O latrocínio (roubo seguido de morte) foi praticado por dois homens que fugiram levando a quantia de R$ 1,5 mil além de documentos pessoais da vítima.

De acordo com informações da polícia, o comerciante, que tem um supermercado no distrito de Humildes, chegou ao centro e, ao tentar descer do carro Voyage placa OKV-6034, foi abordado pelos criminosos, que anunciaram o assalto. A vítima reagiu e foi baleada na perna e cabeça. "O senhor nem bem desceu do carro, já foi sendo abordado por um dos marginais, ele fez um gesto de reagir e o outro veio e atirou nele. Depois fugiram pulando o muro da escola", disse um comerciante que trabalha no local.

Populares acionaram uma ambulância do SAMU, mas ao chegar ao local a equipe constatou a morte da vítima. Familiares do comerciante que estiveram no local, informaram que ele costumava vir ao entreposto comercial fazer compras toda semana e acreditam que os marginais já sabiam seus passos. "Segundo o pessoal daqui, eles são conhecidos na área e agiram depressa. Quantas vidas serão ceifadas para que as autoridades façam alguma coisa? Hoje foi meu irmão e amanhã pode ser o de qualquer um que está no poder", desabafou um irmão da vítima, que preferiu não ser identificado.

Policiais Militares iniciaram buscas no local, mas até o começo da tarde desta sexta ninguém foi preso. A delegada Mônica Soares, plantonista do Complexo Policial presidiu o levantamento cadavérico e repassou o caso para a Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos (DRFR), sob o comando do delegado André Ribeiro. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Policia Técnica (DPT) para ser necropsiado.

Este é o nono latrocínio ocorrido este ano na cidade e o segundo nesta semana. Na noite de segunda-feira, a técnica em enfermagem Cirleide Oliveira Ribeiro, 34 anos, que estava grávida de 3 meses, foi morta com um tiro na cabeça, quando dois jovens, sendo um adolescente, tentaram tomar a motocicleta Shineray que ela pilotava.

Márcio Nunes de Souza, 19 anos e um adolescente de 16 anos foram presos logo após o crime escondido no bairro Queimadinha. Márcio foi autuado em flagrante por latrocínio e encaminhado para o Presídio Regional de Feira de Santana, enquanto o menor foi levado para o Centro Sócio Educativo Juiz Melo Matos.

