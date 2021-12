Bandidos invadem unidade do Exército e roubam 20 fuzis na BA

Três homens armados com revólveres invadiram a unidade Tiro de Guerra, do Exército Brasileiro, em Serrinha (a 195 quilômetros de Salvador), e renderam três soldados que faziam a guarda no local. Na ação, eles roubaram 20 fuzis de modelo Mosquefal.

A ação ocorreu por volta de 0h30 desta terça, 14. Segundo o capitão Charles, responsável pela investigação do crime, a polícia está colhendo informações de testemunhas e averiguando imagens de câmeras de estabelecimentos próximos à localidade do roubo.

