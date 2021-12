Bandidos invadem chácara e matam homem em Dias d'Ávila

Um homem de 35 anos foi morto dentro de uma chácara, na manhã desta quarta-feira, 26, por volta das 6h30. O crime ocorreu na avenida Professor Luís Moura de Bastos, no bairro Garcia, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Deividi Santos Silva foi baleado por três homens não identificados, que invadiram a residência. Os tiros atingiram a cabeça, as costas e o tórax da vítima. Deividi morreu no local do crime.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga o caso.

