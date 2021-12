Bandidos invadem casa e roubam R$ 2 mil de casal de idosos na Bahia

Um casal de idosos, que estava assistindo televisão dentro de casa, foi surpreendido quando dois homens encapuzados invadiram o imóvel pelos fundos e anunciaram o assalto. O crime aconteceu na rua Miguel Vaqueiro, localizada no bairro da Venda Velha, em Ibiassucê (a 615 quilômetros de Salvador), na noite desta terça-feira, 18.

Segundo o site Ibiassucê Online, o idoso, que não teve o nome divulgado, entrou em luta corporal com um dos assaltantes e levou um corte no braço esquerdo. A esposa, que também não teve o nome revelado, tentou retirar o capuz do rosto do outro assaltante. Ele acabou golpeando a cabeça da mulher. Apesar dos ferimentos, as vítimas não necessitaram do atendimento médico.

Ainda de acordo com o site, os bandidos, que ainda não foram identificados, fugiram após a agressão, levando uma quantia de aproximadamente R$ 2 mil. Durante a fuga, eles saíram disparando tiros para o alto, na tentativa de despistar os vizinhos que foram socorrer as vítimas.

