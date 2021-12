Bandidos invadem casa e matam homem dormindo em Feira

Um homem foi morto na madrugada desta quinta-feira, 31, depois que bandidos invadiram a casa onde que ele estava. O crime aconteceu por volta de 1h na rua Aragari, no bairro de Eucaliptos, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Segundo o site Acorda Cidade, Jêverson Souza Pereira, 22 anos, ainda estava dormindo quando foi atingido pelos disparos. Cerca de oito tiros perfuraram as costas, as pernas, os braços e o tórax do rapaz, que morreu no local.

Ainda não há informações se havia outras pessoas dentro da residência onde o crime aconteceu. O corpo de Jêverson foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A autoria e a motivação do crime são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia de Feira de Santana.

adblock ativo