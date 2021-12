Bandidos invadem casa e matam dois homens em Feira de Santana

Dois homens foram executados na madrugada deste domingo, 21, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). De acordo com a polícia, o pintor Luciano de Jesus Nascimento, 36 anos, e Saulo São Pedro de Jesus, 35 anos, foram mortos dentro de uma casa na rua Uirapuru, no bairro Santa Mônica II.

Os bandidos teriam invadido a residência e atiraram contra as vítimas, que morreram no local. Ainda não há mais informações sobre a motivação e a autoria do duplo homicídio. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). As informações são do site Acorda Cidade.

