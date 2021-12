Bandidos invadem casa e fazem família de refém em Brumado

Uma família foi feita de refém na noite desta terça-feira, 7, enquanto a casa onde reside estava sendo assaltada por uma quadrilha. O bando invadiu o imóvel localizado na rua Ceará, no bairro Jardim Brasil, em Brumado (a 538 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do site 97 News, a ação iniciou por volta das 19h20 e a família, que não teve os nomes dos membros revelados, ficou aproximadamente 1h sobre o domínio dos criminosos. Os bandidos levaram joias, dinheiro e outros itens de valor, além da chave de uma pick-up Hilux, que não foi levada.

De acordo com o site, após o crime, os suspeitos, antes de fugirem, ameaçaram as vítimas dizendo que iriam retornar e sequestrar um dos filhos do casal caso eles acionassem a polícia. Há informações de que os criminosos conheciam a rotina dos integrantes da família.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato na manhã desta quarta-feira, 7, com a delegacia do município, mas foi informado que o delegado responsável pelo caso não estava no momento e que só ele poderia falar sobre o crime.

Recentemente em Brumado, uma outra residência, conforme o 97 News, foi assaltada também por uma quadrilha. Na época, a quantia de R$ 100 mil foi levada. Até o momento, não há informações se há ligação entre os dois crimes.

adblock ativo