Bandidos invadem agência bancária de São Miguel das Matas

Quinze dias após a esposa do gerente do Banco do Brasil da cidade de São Miguel das Matas (a 225 km de Salvador) ter sido sequestrada por um grupo de criminosos, sendo libertada horas após com pagamento de fiança, o estabelecimento voltou a ser alvo de bandidos. Na madrugada desta quarta-feira, 19, a agência localizada no centro da cidade foi invadida por criminosos armados, que tentaram arrombar um dos caixas eletrônicos com maçarico.

Para impedir que a tentativa de assalto fosse observada pelos vizinhos da agência, o grupo de assaltantes cobriu os vidros do estabelecimento com uma lona preta, conforme informações de agentes da delegacia local. O barulho causado pela tentativa de arrombamento, entretanto, acabou despertando os moradores da região e, com isso, a polícia foi informada sobre a ação criminosa.

Ao perceber a movimentação policial, os assaltantes acabaram fugindo do local sem ter conseguido levar o dinheiro do caixa eletrônico. Segundo a polícia, apesar da frustração do assalto, a agência do Banco do Brasil permanece fechada desde a manhã desta quarta, ainda com a lona preta sobre os vidros da do estabelecimento

Violência - De acordo com um agente da delegacia, que preferiu preservar a identidade, este é o terceiro atentado criminoso ocorrido na cidade desde o início do mês de dezembro. No último dia 4, a esposa do gerente do Banco do Brasil foi sequestrada em casa, por volta das 4h30, sendo libertada após pagamento de fiança em um matagal entre as cidades Varzedo e Santo Antônio de Jesus. Na ação criminosa, além da esposa da gerente, os vizinhos da família também foram feitos reféns.

Alguns dias depois, a agência dos Correios da cidade também fio invadida por criminosos. "Tudo isso está ocorrendo porque não temos condições ideais de trabalho. Não temos meios materiais de investigação. A cidade está sem delegado titular e viatura. A população já está amedrontada", relatou o agente da delegacia local, que preferiu não ser identificado.

