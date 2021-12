Bandidos incendeiam carro em ponte de Cachoeira após ataque a bancos

Um grupo de homens fortemente armados explodiu caixas eletrônicos do Banco do Brasil, durante a madrugada desta quarta-feira, 1º, em Cachoeira, no Recôncavo baiano. Segundo o site Acorda Cidade, os bandidos antes tentaram explodir mais duas agências na cidade (da Caixa e do Bradesco), mas os explosivos falharam.

Durante a ação – que aconteceu por volta das 3h, próximo à sede da Universidade do Recôncavo da Bahia (UFRB) –, os homens efetuaram diversos disparos e incendiaram um veículo na Ponte S. Pedro II, que liga a cidade de Cachoeira a São Félix, interditando a passagem no local.

Em entrevista ao site, o coronel Adelmário Xavier, comandante do Policiamento Regional Leste (CPRL), contou que existem policiais militares e da Companhia de Ações Especializada do Litoral (Cael), além da Rondas Especiais (Rondesp), cercando a área em torno da cidade.

Ele disse ainda que existem suspeitas de que os homens sejam da região. Não houve informações sobre pessoas feridas nem sobre o valor levado pelo grupo.

O grupo efetuou diversos disparos, mas não houve relato de feridos (Reprodução | Whatsapp | Cidadão Repórter)

