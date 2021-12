Bandidos furam pneus de viaturas e explodem banco em Itatim

Criminosos explodiram a agência do Bradesco do município de Itatim (a 208 km de Salvador) na madrugada desta quarta-feira, 11. De acordo com a polícia, antes da ação no banco, os bandidos furaram pneus de viaturas no quartel da Polícia Militar (PM) da cidade. Em seguida, eles explodiram caixas eletrônicos da agência, que foi destruída pelo impacto. Os assaltantes fugiram e são procurados por policiais da região.

