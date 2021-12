Bandidos fortemente armados explodem banco em Mairi

Um grupo de 12 de bandidos fortemente armados explodiu uma agência do Banco do Brasil, por volta de 1h30 desta segunda-feira, 24. O crime aconteceu no município de Mairi (a 268 quilômetros de Salvador).

Um dos três cofres do local foi arrombado. Não há informações da quantia roubada. Segundo a polícia, a ação – que durou cerca de 30 minutos – deixou o banco totalmente destruído.

Na fuga, os assaltantes jogaram vários miguelitos (espécie de grampo de ferro usado para furar pneus) pelas ruas. Eles seguiram na direção do povoado de Angico, ainda no município. O carro usado pelo bando, uma Ford Ranger 4x4, foi encontrado em chamas próxima à cidade de Mairi. Até a manhã desta segunda, ninguém havia sido preso.

Equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Semiárido), e da 91º Companhia Independente da Polícia Militar (91ªCIPM-Capim Grosso/BA) já estão no local.

O delegado Josenildo Zennon de Almeida, titular da delegacia da cidade, informou que, antes da ação criminosa, os bandidos interceptaram uma van do município de Várzea da Roça que transportava pacientes para Salvador. "Eles atravessaram a van na estrada bem na entrada da cidade", disse.

De acordo com Zennon não há confirmação se os assaltantes fizeram pessoas de refém. "Até o momento ninguém se pronunciou dizendo que foi feito de refém", contou.

Zennon ainda explicou que não foi possível fazer o levantamento do que foi roubado do cofre central do banco. "O que sei é que a agência recebeu o último abastecimento na última quinta-feira, 20, e como ainda estamos focados no recolhimento de provas e no que foi destruído, ainda não foi possível fazer o levantamento exato do que foi levado", explicou o delegado.

A ação criminosa durou cerca de 30 minutos (Foto: Reprodução | Blog do Agmario Rios)

Bandidos interceptaram uma van que transportava pacientes para Salvador (Foto: Reprodução | Blog do Agmario Rios)

