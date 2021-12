Bandidos fortemente armados explodem agência e fazem refém em Belmonte

Uma agência da Caixa Econômica Federal foi alvo de bandidos fortemente armados na madrugada desta sexta-feira, 5, na cidade de Belmonte (a 600 quilômetros de Salvador). O crime aconteceu por volta das 3h10. Durante a ação, uma pessoa foi feita refém e um carro foi incendiado.

Segundo informações da polícia, homens fortemente armados, em três veículos, chegaram atirando e se dirigiram à agência situada no centro da cidade. A unidade também foi explodida pelos criminosos.

A ação durou aproximadamente 20 minutos e não houve confronto com a Polícia Militar. No local, foram recolhidos estojos calibre 12 e 9mm. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa. A agência ficou parcialmente destruída. Não há informações se os bandidos conseguiram levar o dinheiro.

Ainda segundo informações do site MaisBN, os assaltantes fecharam a BA-275, no trecho entre Barrolândia e Belmonte, colocando um carro na pista enquanto faziam o ataque. Eles também atiraram contra uma carreta e o motorista foi feito refém. Ele foi liberado no final do assalto a agência.

Um carro também foi incendiado pelos bandidos para dificultar a passagem da polícia pela rodovia.

Carro foi incendiado e um motorista de carreta feito refém

