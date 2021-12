Bandidos explodirem banco e agência dos Correios em Tremedal

Criminosos explodiram as agências do Banco do Brasil e dos Correios na cidade de Tremedal, no sudoeste da Bahia, na madrugada desta terça-feira, 5. O barulho de tiros e das explosões deixou a população aterrorizada. Muitas pessoas foram para a rua para conferir o que aconteceu, segundo o Blog do Anderson.

Os estabelecimentos foram destruídos pelos explosivos. Os bandidos abandonaram um veículo em frente ao banco e fugiram em seguida. O policiamento foi reforçado na cidade, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

