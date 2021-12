Bandidos explodem posto bancário no interior da Bahia

Bandidos explodiram um posto de atendimento do Bradesco, localizado no povoado conhecido como km-100, no município de Brejões (a 271 km de Salvador), na madrugada desta quarta-feira, 29.

Segundo informações da delegacia da cidade, seis homens armados chegaram disparando diversos tiros no banco. Embora tenham explodido o equipamento, o cofre não foi danificado e os bandidos não conseguiram levar o dinheiro.

Após o crime, os bandidos fugiram em direção desconhecida. A Polícia Civil de Brejões investiga o caso.

Posto ficou destruído (Foto: Marcos Frahm | Blog Marcos Frahm)

adblock ativo