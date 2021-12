Bandidos explodem e roubam carro-forte na BR-116 Sul

Um carro-forte da empresa Prosegur foi explodido e toda a sua carga roubada por uma quadrilha composta por 20 homens na noite de terça-feira, 28, na BR 116 Sul, no município de Antônio Cardoso, distante 146 km de Salvador. Os seguranças que trabalhavam no veículo tiveram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Municipal da cidade de Santo Estevão.

De acordo com informações da polícia, os criminosos efetuaram disparos contra o veículo na tentativa de render os seguranças, mas como não conseguiram, lançaram uma dinamite que provocou a projeção do carro-forte para uma ribanceira. Com a explosão, o carro-forte foi aberto e os bandidos conseguiram pegar os malotes de dinheiro.

"Tudo foi bastante rápido segundo os seguranças, o que se viu foi uma ação planejada. Os bandidos chegaram a atirar contra uma ambulância da concessionaria Via Bahia que passava na rodovia acreditando ser uma viatura policial", informou um policial civil da delegacia de Santo Estevão.

Após o roubo a quadrilha fugiu em dois carros - um S10 e um Doblò - este último foi abandonado em uma estrada que liga Antônio Cardoso a Feira de Santana. O grupo então tomou uma caminhonete Hilux, placa FJA 1757, de São Paulo.

Um veículo Ranger, placa OZD 2558, também foi utilizado pelo grupo e foi localizado na Estrada do Feijão, próximo ao município de Serra Preta. Neste local a polícia informou que parte do grupo entrou em um matagal e o restante pode ter seguido no sentido Ipirá ou ter entrado por Serra Preta com sentido a Riachão de Jacuípe.

Até o inicio da tarde desta quarta-feira, 29, policiais civis, militares e rodoviários federais realizavam diligencias com o intuito de localizar os criminosos. O Grupo Avançado de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras (Garcif) assumiu as investigações.

Este é o segundo ataque a carro-forte em uma semana. Na sexta-feira, 24, cerca de quatro homens e uma mulher fortemente armados interceptaram um veículo da empresa Brinks, no entroncamento da cidade de Conceição da Feira. Com auxilio de explosivos o grupo explodiram o carro e subtraíram todos os malotes que estavam sendo transportados. A explosão causou a remoção do teto do carro.

Os quatro seguranças que estavam no veículo ficaram feridos, sendo que um deles em estado grave. Eles foram atendidos no Hospital Municipal de Conceição da Feira e um deles transferido para o HGE em Salvador. O grupo utilizou metralhadoras .50 para fazer o assalto. Este tipo de arma, segundo a polícia,costuma ser usada para combate anti-aéreo.

