Bandidos explodem dois bancos na cidade de Tanque Novo

As agências do Banco do Brasil e do Bradesco localizadas no município de Tanque Novo (distante a 684 km de Salvador) foram alvo de assaltantes na madrugada desta quinta-feira, 16.

Segundo a Delegacia de Polícia de Tanque Novo, ação criminosa aconteceu por volta das 2h30. Em três veículos, cerca de 15 homens armados com fuzis chegaram na cidade dando tiros.

Logo depois, os bandidos invadiram as unidades e explodiram os cofres. O roubou durou cerca de 30 minutos. Com o impacto da explosão, as agências ficaram completamente destruídas.

Ainda de acordo com a polícia, durante a fuga, os bandidos incendiaram um carro na saída da cidade. O valor levado não foi informado. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo estatísticas do Sindicato dos Bancários da Bahia, estas duas ocorrência foram o 74º ataque a banco praticado no ano no estado. A modalidade preferida dos ladrões é o uso de explosivos (46 do total de 74). Outras oito investidas foram arrombamentos, seis assaltos à mão armada e 14 tentativas frustradas.

