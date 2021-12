Bandidos explodem dois bancos e trocam tiros com policiais

Quinze bandidos fortemente armados explodiram dois bancos na cidade de Valente (a 238 quilômetros de Salvador), por volta das 2h45 desta quarta-feira, 10. Durante a ação, houve tiroteio entre policiais e criminosos.

De acordo com as informações de um policial da delegacia local, os ladrões detonaram várias explosões até destruírem os caixas nas agências do Banco do Brasil e do Bradesco, que ficaram em pontos diferentes do município.

Por conta do barulho provocado pela explosões, os moradores acionaram a polícia, que iniciaram uma intensa troca de tiros com os bandidos. O tiroteio durou cerca de 15 minutos.

Após o confronto com a polícia, os bandidos fugiram. Não há informações se algum bandido saiu ferido.

Tentativa frustrada

Ainda segundo a polícia, os bandidos se preparavam para explodir a terceira agência na cidade, a da Caixa Econômica Federal, quando os policiais chegaram e frustraram a ação.

Segundo o balanço do Sindicato dos Bancários da Bahia, até o dia 8 de junho, foram registrados 105 ataques a bancos, sendo 81 no interior e 24 em Salvador.

O Banco do Brasil aparece com o maior número de ocorrências, com 51. O Bradesco é o segundo, com 28 registros.

Agência do Banco do Brasil foi um dos alvos (Foto: Reprodução | Site Valente Notícias)

