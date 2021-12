Bandidos explodem cofre de posto de gasolina na BR-324

Bandidos explodiram o cofre do posto de gasolina Menor Preço, localizado na BR-324, na altura de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 30, por volta das 3 horas.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os criminosos conseguiram roubar o cofre que ficava no setor administrativo do posto. Não há informações do valor roubado.

Ainda segundo a Stelecom, os indivíduos conseguiram fugir do local e não foram localizados.

