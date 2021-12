Bandidos explodem carro forte na BR-407

Um carro forte da empresa Preserve foi explodido na noite desta quinta-feira, 8, na cidade de Juazeiro (a 506 quilômetros de Salvador). A ação criminosa aconteceu por volta das 18h30 no km 45 da BR-407, entre as regiões dos distritos de Juremal e Massaroca, no Norte da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um grupo de bandidos atravessou uma carreta bloqueando os dois sentidos da rodovia. Eles ainda estouraram os pneus do veículo para dificultar a remoção. Logo em seguida, o bando interceptou o carro-forte e explodiu.

De acordo com a polícia, os criminosos também espalharam miguelitos (ferramenta em forma de cruz usada para furar pneus) e realizaram disparos de arma de fogo. Diversos veículos foram atingidos pelos tiros e tiveram os pneus estourados.

Não há informações se os veículos já foram removidos da rodovia, nem se houve feridos na ação dos bandidos.

Terror em Eunápolis

Este é o segundo ataque contra empresa de segurança de valores nesta semana. Na última segunda-feira, 5, a sede da empresa Prosegur foi alvo também de criminosos e desta vez a ação ocorreu no sul da Bahia, no município de Eunápolis a 650 quilômetros de Salvador.

Cerca que 40 bandidos atacaram a sede do estabelecimento com explosivos e armamentos pesados causando terror nos moradores locais. Com estratégia articulada, o grupo bloqueou as principais vias de acesso da cidade e ateou fogo em diversos veículos, sendo um deles na frente do quartel da Polícia Militar, o que impossibilitou a saída dos policiais.

Durante o assalto, um vigilante morreu e quatro outras pessoas ficaram feridas. Policiais realizaram buscas para localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso ainda.

adblock ativo