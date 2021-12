Bandidos explodem caixas em quatro cidades baianas

Caixas eletrônicos de quatro cidades do interior baiano foram alvo de criminosos durante a madrugada desta terça-feira, 6. As ações aconteceram em um intervalo de cerca de 2h20 nos municípios de Antas, Caldeirão Grande, Feira de Santana e Itagimirim. Nas quatro ocorrências, os bandidos utilizaram explosivos para detonar os equipamentos.

De acordo com a escrivã da delegacia de Caldeirão Grande (a 338 km de Salvador), Elisabete Brasileiro, criminosos explodiram dois caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil (BB) por volta das 1h30 desta madrugada. Policiais militares chegaram no centro da cidade logo após a explosão e houve troca de tiros com os bandidos.

A quadrilha fugiu em seguida e a polícia suspeita que eles não conseguiram levar o dinheiro da agência bancária. Ainda será realizada perícia no local. Ninguém ficou ferido no tiroteio. Policiais militares fazem buscas na região procurando os bandidos. A fachada e forro do banco ficaram danificados.

Por volta de 2 horas, cerca de dez homens fortemente armados chegaram na cidade de Antas (a 373 km de Salvador). Eles colocaram explosivos na agência do Banco do Brasil, que ficou destruída após a ação. Policiais militares buscam os bandidos.

Já por volta de 3 horas, um caixa eletrônico instalado na entrada do Centro de Abastecimento de Feira de Santana (a 117 km de Salvador) foi estourado por criminosos.

O equipamento fica próximo a um módulo policial que está desativado. A polícia não sabe informar quantas pessoas participaram da ação nem a quantia roubada.

Cerca de cinco bandidos explodiram um caixa eletrônico do Bradesco na cidade de Itagimirim (a 614 km de Salvador) por volta de 3h50 desta madrugada. De acordo com o escrivão José Carlos de Souza, da delegacia do município, a "explosão foi muito forte e foi ouvida pelos moradores". Após a ação, eles fugiram pela BR-101, sentido Itabuna. Policiais civis e militares procuram os criminosos.

