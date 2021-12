Bandidos explodem caixas em Humildes e Sítio do Conde

Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos no interior da Bahia na madrugada desta terça-feira, 3. A ação aconteceu na agência do Bradesco do distrito de Humildes, em Feira de Santana, e do Banco do Brasil no Sítio do Conde, distrito do Conde.

De acordo com o major Michel Miller, comandante da 51ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), os criminosos que agiram no Litoral Norte chegaram em Sítio do Conde em um veículo roubado na região de Palame, jogaram "miguelitos" (pregos unidos por arames) no chão na tentativa de impedir a saída de viaturas da polícia e detonaram o caixa do BB que fica no posto turístico da cidade.

Após roubar o dinheiro do equipamento, eles fugiram deixando alguns explosivos no local. Uma equipe especializada do Batalhão de Choque foi acionada para detonar o material.

A moradora Doris Souza conta que a polícia interditou a praça para detonar o explosivo. "O grupo tático foi chamado para explodir a bomba. A cidade foi interditada. Ninguém entra, ninguém sai", conta.

De acordo com o major, ninguém ficou ferido na ação, apesar dos criminosos terem atirado durante a fuga. Policiais fazem buscas na região e já identificaram as placas dos veículos utilizados pelos bandidos. A polícia também analisa imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos ao caixa eletrônico.

