Bandidos explodem caixas eletrônicos em shopping de Feira

Dois caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (CEF), localizados no estacionamento no Boulevard Shopping, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) foram explodidos na madrugada deste sábado, 22, por cerca de 10 homens que estavam em dois veiculos. No local também funciona um caixa do Bradesco que não foi atingido pela explosão. Apenas o cofre de um caixa foi aberto com os explosivos, o outro ficou danificado.



De acordo com informações da polícia, os assaltantes chegaram ao local em dois veículos, um Sandero de cor branca e em um Spin cinza, e rapidamente agiram. O cofre de um dos caixas foi encontrado há alguns metros da cabine que abrigava os caixas, que ficou totalmente destruída.



No momento da ação o shopping estava fechado e, apesar dos caixas funcionarem 24 horas, não havia segurança especifica para os equipamentos. Os seguranças que trabalhavam no local, não perceberam a ação do grupo. "Aqui entra veiculo a todo momento para que as pessoas possam usar os caixas. Não notamos nada. Apenas ouvimos a explosão", informou um segurança, que preferiu não ser identificado.



Moradores que residem próximo ao local foram acordados com o barulho da explosão. "Achei que o mundo estava acabando. A minha casa estremeceu. Foi um susto que até agora estou tremendo", disse a dona de casa Maria Leonor Cintra.



Um dos veículos, o Spin, cor cinza de placa clonada OZL-8670, licença de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi encontrado pouco tempo depois no bairro Santo Antônio dos Prazeres, em um matagal. No interior do veículo havia bilhete de pedágio marcando que às 2h20 passaram por Simões Filho, também na RMS. Segundo a polícia a placa original do carro é OKT-0121.

Ainda não se sabe se os caixas estavam abastecidos. Agentes da Polícia Federal (PF) estiveram no local para efetuar a perícia. O estacionamento é monitorado por câmeras de segurança. Ass imagens devem ser liberadas para a PF.

Com este ataque sobe para 208 ataques a instituições financeiras este ano na Bahia. Destes 180 ocorreram no interior do estado e 22 aos terminais da Caixa Econômica Federal.

