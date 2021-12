Bandidos explodem caixas eletrônicos em Pau Brasil

Criminosos detonaram caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil (BB) de Pau Brasil (a 553 km de Salvador) na madrugada desta quarta-feira, 26. A explosão danificou os equipamentos e o teto da agência. Não há informações sobre as circunstâncias do crime, nem se os bandidos conseguiram roubar alguma quantia do banco.

adblock ativo