Bandidos explodem caixas eletrônicos em Jaguaquara

Um bando de homens armados e encapuzados explodiram com dinamite dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil e um do Bradesco, por volta das 3h30 deste sábado, 20, em duas praças do centro da Cidade de Jaguaquara, localizada a 320 km de Salvador, informa a polícia local. Ninguém ficou ferido. Não há informação sobre o valor da quantia roubada.



Conforme a delegada titular do município, Maria do Socorro Damásio, o primeiro caixa eletrônico a explodir foi o do Bradesco, localizado na Praça dos Imigrantes. Em seguida, foi a vez do Banco do Brasil, na praça J.J. Seabra. As agência ficaram totalmente destruídas. Os bandidos estavam fortemente armados com fuzis e pistolas e, segundo a polícia, fizeram guarda na frente da delegacia para impedir a saída de policiais enquanto agiam.

"Eles colocaram correntes na porta dos batalhões e da delagacia. Foi tudo muito rápido. Não deu tempo para a polícia agir. Fomos impedidos devido ao grande número de bandidos", explica a delegada.

Ainda de acordo com ela, dois homens armados, provavelmente pertencentes da quadrilha, vigiaram a casa dela e do comandante da PM em Jaguaquara. "Havia um carro branco com película escura na frente da minha casa, ficaram ali por mais de cinco minutos. Assim que vi o carro, eu desisti de sair de casa", relata.

Segundo testemunhas, os criminosos estavam em diversos veículos, mas as placas não foram anotadas. A polícia de Jaguaquara continuam as investigações e rondas pela cidade. Até o momento ninguém foi preso.



Confira a localização de Jaguaquara em relação a Salvador:

