Bandidos explodiram na madrugada deste sábado, 8, caixas eletrônicos de duas agências no município de Jacaraci (distante 678,3 km de Salvador), no sudoeste baiano. As unidades do Bradesco e Banco do Brasil ficaram destruídas após a explosão.



Segundo informações de testemunhas, a ação criminosa foi realizada por cerca de 10 homens armados em seis carros. Em seguida, eles fugiram em direção à cidade de Mortugaba, onde incendiaram um carro.



A Polícia investiga se o bando está envolvido em outros crimes cometidos na cidade de Piripá, cerca de 70 km de distância de Jacaraci. Até o início da tarde, ninguém havia sido preso. A quantia roubada não foi informada.



Equipes da Polícias Militar, Civil e Federal investigam o caso.

Da Redação Bandidos explodem caixas eletrônicos em Jacaraci

adblock ativo