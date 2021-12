Bandidos explodem caixas eletrônicos em Caturama

Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos no município de Caturama (a 621 km de Salvador) na madrugada deste sábado, 17. De acordo com o site L12 Notícias, cerca de dez assaltantes chegaram na cidade atirando na viatura da polícia que estava estacionada. Em seguida, detonaram os caixas eletrônicos e fugiram levando parte do dinheiro. O valor roubado não foi divulgado. Policiais procurar os bandidos.

