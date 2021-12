Bandidos explodem caixas eletrônicos em Candeal

Dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil foram explodidos na madrugada desta terça-feira, 29, em Candeal (a 168 quilômetros de Salvador). De acordo com o site Al Notícias, testemunhas relataram que foram ouvidas duas explosões. Com o impacto, a agência ficou destruída.

A explosão também danificou um dos quartos de uma casa vizinha ao banco. Essa não é a primeira vez que a residência de Eduardo Santiago foi atingida. Com medo, ele deixou de dormir no quarto.

Não há informações sobre o valor roubado. Policiais de Candeias, Ichu e Tanquinho fazem buscas na região, mas os criminosos não foram encontrados até momento.

adblock ativo