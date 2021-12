Bandidos explodem caixas eletrônicos em Camamu

Bandidos explodiram os caixas eletrônicos do Banco do Brasil (BB) de Camamu, no sul da Bahia, (a 345 quilômetros de Salvador) na madrugada desta quarta-feira, 4. De acordo com o site Ubatã Notícias, cerca de 20 homens usaram dinamite para detonar os equipamentos. Em seguida, o grupo fugiu em direção a BR-101. Policiais fazem buscas para tentar localizar os criminosos. O valor roubado não foi informado.

