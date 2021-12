Bandidos explodem caixas eletrônicos em Amélia Rodrigues

Um assalto a agência do Banco do Brasil (BB) de Amélia Rodrigues (a 84 quilômetros de Salvador) assustou moradores do município baiano nesta quarta-feira, 6.

De acordo com informações iniciais da polícia local, os bandidos colocaram explosivos em três caixas eletrônicos, dos quais um ficou completamente danificado. Ainda não foi divulgada a quantia roubada pelo grupo.

Segundo a polícia, não houve feridos.

