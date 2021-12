Bandidos explodem caixas eletrônicos do BB em Acajutiba

Um grupo armado explodiu caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil (BB) do município baiano de Acajutiba (a 181 quilômetros de Salvador), na madrugada desta quinta-feira, 9. Na ação, o agência bancária, que é a única do BB na cidade, ficou destruída.

Segundo o site Acajutiba News, a Polícia Militar (PM) informou que por volta das 2h20, os bandidos chegaram ao banco, instalaram os explosivos e conseguiram detonar quatro terminais de autoatendimento. O barulho da explosão foi ouvido em diversos pontos da cidade.

Uma perícia ainda será realizada para saber a quantia levada e calcular os danos à agência.



Os policiais da 6º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Rio Real, Crisópolis, Acajutiba e Aporá trabalham junto com os policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Litoral Norte (CIPE-LN) em busca dos acusados.

Ainda não há informações se as câmeras de segurança da agência conseguiram registrar o momento do crime.

adblock ativo