Bandidos explodem caixas de banco em São Miguel das Matas

Cerca de oito homens encapuzados arrombaram uma agência do Banco do Brasil na madrugada deste domingo, 26, por volta das 2h50 no Município de São Miguel das Matas, localizada no Recôncavo Sul baiano, a 220 km de Salvador.

De acordo com testemunhas, que moram próximo à agência bancária - a única da cidade -, foi possível ouvir vários estrondos e a ação foi rápida. Uma das testemunhas chegou a relatar que dois rojões (fogos de artifício) foram tocados e logo em seguida uma sequência de estouros, como se fossem bombas, aterrorizaram a população.

De acordo com a Polícia Militar local, os bandidos fugiram via BA-539 e durante a fuga um veículo de modelo Voyage com a Placa OUX 5818 de Salvador, foi queimado sobre a ponte na saída da cidade. Após queimarem o veículo os bandidos seguiram numa Hilux preta.

Na agência existiam apenas dois caixas que ficaram completamente destruídos. Não há informações da quantia levada pelos criminosos.

adblock ativo