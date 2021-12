Bandidos explodem caixas de agência em São Miguel das Matas

Criminosos invadiram uma agência do Banco do Brasil e explodiram caixas eletrônicos na madrugada desta segunda-feira, 2, no município de São Miguel das Matas, no vale do Jiquiriçá (a 224 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do Departamento de Polícia Militar (DPM) de Santo Antônio de Jesus, responsável pela região, cerca de 15 bandidos, fortemente armados, utilizaram dinamites e explodiram dois caixas e um cofre da unidade bancária.

Ainda conforme a polícia, após o crime, que aconteceu por volta das 2h30, os bandidos roubaram uma ambulância na saída da cidade e a atravessaram na pista para facilitar a fuga.

Em apenas um ano e meio, essa é a terceira vez que a agência é assaltada com explosivos. A quantia levada pelos bandidos não foi divulgada.

