Bandidos explodem caixas de agência bancária em Ubaíra

Bandidos explodiram, por volta das 2h desta segunda-feira, 2, caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil na Praça Senador Galrão, no município de Ubaíra (a 263 km de Salvador).

Segundo informações populares à delegacia local, a ação contou com a participação de oito a 10 criminosos. Após detonarem os terminais, eles teriam atirado a esmo contra diversas casas da região. Vários projéteis de balas foram encontrados espalhados na localidade.

As polícias Civil e Militar foram acionadas, mas a quadrilha, que estava dividida em dois veículos, fugiu em direção a BR-116. Próximo ao município de Santo Estêvão, os bandidos foram interceptados pela polícia. Houve troca de tiros e um suspeito chegou a ser baleado.

Os agentes seguem fazendo ronda na região a fim de capturar os suspeitos, que conseguiram fugir. Até as 10h desta segunda, ninguém havia sido preso. A polícia não soube informar se a quadrilha conseguiu roubar alguma quantia dos caixas eletrônicos, pois o gerente da agência ainda não prestou queixa.

