Bandidos explodem caixa eletrônico em Porto de Sauípe

Um caixa eletrônico 24 horas foi explodido na madrugada deste sábado, 21, no supermercado Ponto do Sol, em Porto de Sauípe (no município de Entre Rios), no Litoral Norte da Bahia.

De acordo com informações da 56º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), sete homens armados com metralhadoras usaram explosivos para abrir o caixa.

Após a ação, eles fugiram em dois carros, um de cor preta e outro prata, no sentido Linha Verde. O supermercado está localizado na rua principal de Porto de Sauípe.

Os bandidos ainda tentaram explodir outro caixa 24 horas, no mesmo local, mas não conseguiram e abandoram alguns explosivos dentro do equipamento.

Segundo informações do aspirante Inácio Simões, da 56ª CIPM, os policiais levaram cerca de quatro horas para desarmar o artefato. A quantia levada pelos bandidos não foi divulgada, mas, segundo o aspirante, "os criminosos roubaram um valor significativo".

Estes eram os únicos caixas eletrônicos que atendiam à comunidade. Os crimonosos ainda não foram localizados pela polícia.

Tentativas

Durante a última semana, mais dois casos de explosão de caixas eletrônicos foram registrados na Bahia. Na madrugada da última sexta-feira a agência do banco Bradesco da cidade de Itamari, a 330 km de Salvador, foi alvo da ação de bandidos.

De acordo com informações da delegacia local, um grupo de três homens participou da explosão, que ocorreu por volta das 3h30.

No entanto, a ação não foi bem-sucedida para os bandidos, pois a explosão não atingiu o cofre do equipamento e eles não puderam pegar o dinheiro. Os criminosos conseguiram fugir e, até o momento, não foram localizados pela polícia.

Já no Sul da Bahia, em Tanhaçu, dois homens, identificados como "Mike" e "Dedeu", morreram após troca de tiros com policiais. A polícia suspeita que eles estavam planejando explodir caixas eletrônicos, pois portavam armas e explosivos.

Os homens foram abordados em uma caminhonete VW Amarok roubada. Ao abordarem o veículo, os policias foram recebidos a tiros pelo grupo e revidaram.

No confronto, os dois suspeitos foram atingidos e morreram no local. Além deles, o grupo ainda contava com mais três integrantes, que conseguiram fugir. No veículo, a polícia encontrou dois revólveres, uma espingarda calibre 12, explosivos, pavio, toucas e munições.

Participaram da operação, policiais do Grupo de Apoio Tático (GAT), equipe de inteligência da Polícia Civil, Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif) e policiais civis da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coopin/ Brumado).

Segundo o Coordenador da 20ª Coorpin, delegado Leonardo Rabelo, o suspeito "Mike" era filho de Wendel Santana, preso por fraude de documentos em Brumado.

