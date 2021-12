Bandidos explodem caixa eletrônico em Lauro de Freitas

A agência da Caixa Econômica Federal (CEF) do bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi alvo de bandidos na madrugada desta quarta-feira, 15. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), criminosos explodiram o caixa eletrônico do estabelecimento por volta das 2 horas.

Os assaltantes fugiram após o crime e não foram identificados. Não há confirmação se eles conseguiram roubar dinheiro do equipamento. Esse foi o 15º ataque a banco registrado este ano, conforme balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários.

