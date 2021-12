Bandidos explodem caixa eletrônico em Humildes

Um caixa eletrônico foi explodido na madrugada desta terça-feira, 3, no distrito de Humildes, em Feira de Santana (a 116 quilômetros de Salvador). De acordo com moradores, um grupo de homens fortemente armado chegou por volta de 2 horas na agência do Bradesco e detonou o equipamento.

Segundo o site Acorda Cidade, a explosão impactou na estrutura de uma casa vizinha, que ficou com as paredes rachadas. A estrutura do caixa eletrônico também foi totalmente destruída.

Não há informações sobre o valor roubado.

