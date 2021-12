Bandidos explodem caixa eletrônico em distrito de Feira

Mais um caso entrou para as estatísticas de explosões de caixas eletrônicos na Bahia. Desta vez, o alvo foi a agência do Banco do Brasil localizada no distrito de Maria Quitéria, zona rural de Feira de Santana. Um grupo de homens encapuzados e armados com fuzis chegou ao local por volta de 2h da manhã desta sexta-feira, 5, e conseguiram levar parte do dinheiro, cujo valor não foi informado.

De acordo com informações de testemunhas, os criminosos ainda trocaram tiros com policiais militares após a ação e conseguiram fugir. O caixa ficou totalmente destruído e os destroços foram jogados para fora da agência após o impacto.

A perícia foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), do Garfif (Grupo Avançado de Repressão a crimes contra Instituições Financeiras) e da Polícia Técnica.

A preocupação dos moradores com este tipo de crime já ocorria desde o ano passado, quando eles produziram um abaixo-assinado para a retirada do caixa eletrônico da localidade. As informações são do site Acorda Cidade.

