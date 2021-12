Bandidos explodem caixa eletrônico em Candeias

Bandidos armados explodiram um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal que fica no prédio da Justiça do Trabalho, localizado no bairro do Ouro Negro, em Candeias (Região Metropolitana de Salvador), na noite desta quinta-feira, 9.



De acordo com o site Bahiana Mídia, seis homens invadiram o prédio e renderam o segurança que estava no local. Os criminosos usaram dinamite para explodir o caixa. Após o crime, eles fugiram levando o dinheiro. O valor da quantia não foi divulgado.

A 20ª Delegacia Territorial de Candeias e a Polícia Federal (PF) irão investigar o caso. Até as 8h desta sexta-feira, nenhum suspeito havia sido preso.

Neste ano já foram registrados 123 ocorrências contra bancos na Bahia. O Banco do Brasil é o que tem o maior número de registro, com 58 ataques e em seguida aparece o Bradesco com 33.

O caixa eletrônico fica no prédio da Justiça do Trabalho (Foto: Reprodução | Site Jornalismo Cidadão)

