Bandidos explodem caixa eletrônico em Cabaceiras do Paraguçu

Um terminal de autoatendimento do Banco do Bradesco foi explodido na madrugada desta quinta-feira, 4, no município de Cabaceiras do Paraguaçu, a 150 km de Salvador. A ação criminosa aconteceu por volta das 2h30, na Avenida Navio Negreiro, no centro da cidade.

De acordo com 27° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), por volta de 02h10, homens a bordo de dois veículos, uma Strada vermelha e uma Saveiro branca, invadiram a agência e explodiram um caixa eletrônico. Duas bananas de dinamite intactas foram encontradas no local.

Na fuga os bandidos trocaram tiro com uma guarnição da PM, e fugiram sentido Governador Mangabeira, mas ninguém foi preso. Não há informações se os assaltantes conseguiram levar alguma quantia em dinheiro.

Segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, até a segunda-feira, 1º, 97 ataques a bancos e caixas eletrônicos foram registrados este ano no estado. Foram 63 explosões, 16 tentativas frustradas, 10 arrombamentos e 8 assaltos. A lista não inclui o assalto a uma agência do Banco do Brasil na cidade do Conde, na terça, 2, e nem a explosão desta quinta.

adblock ativo