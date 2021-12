Bandidos explodem caixa eletrônico em Anguera

Cerca de dez homens explodiram o caixa eletrônica de uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) em Anguera (a 151 quilômetros de Salvador) na madrugada desta quarta-feira, 5, por volta de 3 horas. De acordo com o comandante do posto da Polícia Militar (PM) da cidade, o sargento Jorge Nascimento, os policiais chegaram no local logo após explosão e perseguiram os criminosos, que fugiram em três carros.

Os bandidos abandonaram e atearam fogo em um dos veículos, um Corsa Classic, na região do povoado de Guariba. Apesar da perseguição, a quadrilha conseguiu escapar. Policiais de Feira de Santana e Santo Estêvão continuam procurando os assaltantes.

Não há informações se os bandidos conseguiram roubar o dinheiro do banco.

