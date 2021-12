Bandidos explodem caixa eletrônico em Amélia Rodrigues

Um caixa eletrônico foi explodido na madrugada desta quinta-feira, 6, no município de Amélia Rodrigues (89,4 km de Salvador). De acordo com policiais da delegacia da cidade, criminosos usaram explosivos para detonar o equipamento da Caixa Econômica Federal que fica do lado de fora da Prefeitura. Ninguém ficou ferido na ação e não há informações sobre o valor roubado.

Nesta quarta, 5, duas agências bancárias foram alvo de criminosos. Um policial militar e quatro suspeitos de assaltar a agência do BB de Itanhém, no extremo sul da Bahia, morreram durante troca de tiros. Outro policial também ficou ferido na ação.

Durante a madrugada do mesmo dia, a agência do BB de Santa Bárbara ficou destruída em um incêndio. A polícia suspeita que o fogo foi provocado por bandidos que tentaram arrombar os caixas eletrônicos com maçarico.

