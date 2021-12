Bandidos explodem caixa eletrônico em agência de Candeal

Bandidos armados invadiram a agência do Banco do Brasil de Candeal (a 165 km de Salvador), município da Região do Sisal, e explodiram um caixa eletrônico. A ação ocorreu por volta das 2h30 deste sábado, 6. O caixa não estava abastecido e, por isso, nenhuma quantia foi levada.

De acordo com o site da região, AL Notícias, os assaltantes chegaram a atirar contra um grupo de pessoas que estava em frente a uma residência, mas ninguém foi atingido. Essa é a quarta vez que a agência é invadida por assaltantes.

